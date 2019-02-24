Поиск блогеров для рекламы в социальных сетях

Нужен человек с опытом подбора блогеров для рекламы. Нужно подобрать 5-10 блогеров с женской аудиторией для рекламы бесплатного вебинара. Рекламный бюджет – 30 000 рублей.

Напишите пожалуйста о своём опыте подбора блогеров.

Сколько блогеров подобрали всего? Есть ли у вас база проверенных блогеров?

Предполагается оплата за проект

В случае успеха возможно долгосрочное сотрудничество (нам нужен подбор каждую неделю в разных проектах)