Собрать ЦА в instagram

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт9 заявок237 просмотров
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Нужно собрать ЦА только владельцев бизнеса (среднего малого микро) 

Сбор по хештегам типа бизнес владелец и прочее не работает 

Сбор по конкурентам - мне просто надо собрать ЦА 

Сбор по подписчиков по аккаунтам на которых о бизнесе и прочее - очень мало ЦА - там больше накрутка 

Сбор ЦА по блогерам у которых миллионы и там есть 0.3% ЦА не подходит ... 

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5 лет назад
stnkn
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад