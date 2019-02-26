Собрать ЦА в instagram

Нужно собрать ЦА только владельцев бизнеса (среднего малого микро)

Сбор по хештегам типа бизнес владелец и прочее не работает

Сбор по конкурентам - мне просто надо собрать ЦА

Сбор по подписчиков по аккаунтам на которых о бизнесе и прочее - очень мало ЦА - там больше накрутка

Сбор ЦА по блогерам у которых миллионы и там есть 0.3% ЦА не подходит ...

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