Продвижение группы ВК ,instagram

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт14 заявок167 просмотров
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Ищу человека для продвижения в соц.сетях.Я создаю авторскую интерьерную куклу.  Главная задача привлечение покупателей. Найти целевую аудитори.наполнение группы,написание постов(посты -магниты,продающие).Грамотно настроить тартегированную рекламу. Важно,что бы мои работы были близки Вам по духу. Оплата- предлагаю 30% с каждой продажи. Или Вас заинтересует бартер, так же жду предложения Вашей цены. Возможно долгосрочное сотрудничество.

5 лет назад
Davidova_Olya
35 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад