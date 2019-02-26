Набрать учеников в автошколу. Желательно с оплатой за лида

Мы автошкола в г. Москва. В центре города в 25 метрах от метро.

Ищем человека или команду, кто сможет набрать учеников в автошколу. Автошкола не первый год, работаем давно. Раньше сами справлялись с привлечением, листовками, сейчас они стали хуже работать.

ЦРМ, колтрекинг и любая аналитика с доступом для вас при работе за лида

Интересна модель оплаты за клиента, но готовы рассматривать варианты

бюджет есть

Очень желательно с успешным опытом раскрутки автошкол и пониманием как привлекать клиентов в автошколу

Пишите предложения и обязательной свой опыт с примерами и кейсами

бюджет условно поставили