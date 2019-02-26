Набрать учеников в автошколу. Желательно с оплатой за лида

$550
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт11 заявок148 просмотров
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Мы автошкола в г. Москва. В центре города в 25 метрах от метро.  

Ищем человека или команду, кто сможет набрать учеников в автошколу. Автошкола не первый год, работаем давно. Раньше сами справлялись с привлечением, листовками, сейчас они стали хуже работать.  

ЦРМ, колтрекинг и любая аналитика с доступом для вас при работе за лида  

Интересна модель оплаты за клиента, но готовы рассматривать варианты  

бюджет есть  

Очень желательно с успешным опытом раскрутки автошкол и пониманием как привлекать клиентов в автошколу  

Пишите предложения и обязательной свой опыт с примерами и кейсами  

бюджет условно поставили

5 лет назад
stttru
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад