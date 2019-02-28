Продвижение в Instagram

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт7 заявок136 просмотров
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Необходимо:

1. Спарсить профили подписчиков 10 Instagramm аккаунтов

2. На новых аккаунтах размещать комментарии с именами спаршенных профилей, переливая их на определенный Instagram аккаунт.

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5 лет назад
stepinfuture
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад