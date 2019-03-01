Требуется провести аудит страницы в Facebook и Instagram(с отчетом)

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт13 заявок176 просмотров
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Требуется провести аудит страницы в Facebook и Instagram(с отчетом)

В аудит должно входить небольшое резюме о том что на аккаунтах сделано правильно а что нет. Так же должны быть письменные рекомендации к исправлению.

5 лет назад
dwilt
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад