Лидогенерация: 20 клиентов в авторский горнолыжный тур за 20 дней

Привет! Есть конкретная задача: привлечь 20 клиентов в авторский горнолыжный тур в Гудаури (Грузия) за 20 дней. Так как времени, для изучения и тестирования не так уж много, предпочтение тому, у кого уже есть опыт лидогенерации в данной нише. Весь материал, с которым можно работать имеется.

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Мне нужен конкретный результат - 20 клиентов за 20 дней, а не большой CTR и т.д. Поэтому, более предпочтительней для меня схема сотрудничества "оплата за лиды" или оплата за клиента. По своему опыту знаю, что по такой схеме работают только те, кто уверен в себе и конечном результате.

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Если считаешь, что справишься с задачей, пиши, будем работать!