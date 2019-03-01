Активные боты в Инстаграме

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт8 заявок256 просмотров
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Нужны качественные боты в Инстаграме. 

Обязательно аудитория Россия и Украина 

Должны быть активными – то есть, в определённое время лайкать посты (лайкнют нужный пост в заданное время), если возможно оставлять подготовленные комментарии (не обязательно). 

Буду проверять – соответствие лайков и подписок ботов. 

Пишите стоимость (подписка + лайкинг + комментирование) и на какое время гарантии от отписки

5 лет назад
IvanFeniks
Иван 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад