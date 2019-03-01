Активные боты в Инстаграме

Нужны качественные боты в Инстаграме.

Обязательно аудитория Россия и Украина

Должны быть активными – то есть, в определённое время лайкать посты (лайкнют нужный пост в заданное время), если возможно оставлять подготовленные комментарии (не обязательно).

Буду проверять – соответствие лайков и подписок ботов.

Пишите стоимость (подписка + лайкинг + комментирование) и на какое время гарантии от отписки