Активные боты в Инстаграме

Добрый день, нужно настроить таргетированную рекламу в Linkedin 1 Запустить таргетинг 2. Сделать и озвучить выводы по первой компании 3. Дать рекомендации
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны качественные боты в Инстаграме.
Обязательно аудитория Россия и Украина
Должны быть активными – то есть, в определённое время лайкать посты (лайкнют нужный пост в заданное время), если возможно оставлять подготовленные комментарии (не обязательно).
Буду проверять – соответствие лайков и подписок ботов.
Пишите стоимость (подписка + лайкинг + комментирование) и на какое время гарантии от отписки
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