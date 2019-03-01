Настроить таргетинг в Linkedin

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт4 заявки133 просмотра
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Добрый день, нужно настроить таргетированную рекламу в Linkedin

1 Запустить таргетинг

2. Сделать и озвучить выводы по первой компании

3. Дать рекомендации

5 лет назад
Polyphonia
34 годаУкраина
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад