Провести аудит группы

$40
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт6 заявок144 просмотра
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Провести аудит группы. Хочу что б группа была лучшая. ВАЖНО!! Прежде чем соглашаться на задание посмотрите группу https://vk.com/ses.sluzba

5 лет назад
Ruslan0978
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад