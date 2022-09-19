Логотип для сайта менторов

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Завершен29 заявок417 просмотров

Необходимо разработать логотип для сайта менторов - iGuroo.

Необходимы дефолтный вид и для иконки мобильного приложения.

При подаче заявки прошу указать:

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Благодарю!
3 года назад
pozitivist
41 год
12 лет в сервисе
Был
день назад

Выбранный исполнитель

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
3 года назад
$67
3 дня
Escrow
Светлана выполнила задачу очень качественно и креативно. Логотип получился современным и полностью соответствующим идее проекта. Я абсолютно доволен опытом сотрудничества со Светланой и смело могу рекомендовать её, как настоящего профессионала с высоким уровнем качества работ.
Сергей, замечательный заказчик! Четкая постановка задачи, постоянная обратная связь и мгновенная оплата. Мои лучшие рекомендации!

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