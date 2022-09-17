Логотип для компании военного снаряжения

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен19 заявок342 просмотра

Нужен логотип для компании военного снаряжения . Нужно сделать индивидуальный логотип, подобрать шрифт, фон,заливку к полному названию так и к сокращенному.

3 года назад
guest_16631386040756
3 года в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

maxpritulchik
28 лет
3 года в сервисе
Был
5 дней назад
3 года назад
$15
3 дня
Escrow
Заказывала логотип компании, выполненная работа очень порадовала. Сделано было максимально быстро и четко! Буду обращаться еще ) Рекомендую!
Очень легко сработались и быстро пришли к решению поставленной задачи! Благодарю за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Конрат
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Татьяна
 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
145 отзывов
3 года назад
Мезон
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
9 месяцев назад
3 года назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
10 минут назад
447 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Егор
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
14 отзывов
3 года назад
Иван
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
3 отзыва
3 года назад
Евгения
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Вячеслав
 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 года назад
Антон
 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
397 отзывов
3 года назад
Марина
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
21 день назад
129 отзывов
3 года назад
Давид
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 дня назад
22 отзыва
3 года назад
Надежда
 
23 года
3 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
58 отзывов
3 года назад
Роман
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
163 отзыва
3 года назад
Софья
 
75 лет
6 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
64 отзыва
3 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
онлайн
61 отзыв
3 года назад
maxpritulchik
28 лет
3 года в сервисе
Был
5 дней назад
3 года назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
201 отзыв
3 года назад
Лучший дизайнер логотипов апреля
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Татьяна
 
29 лет
9 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
36 отзывов
3 года назад
Сергей
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
257 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Логотип для компании военного снаряжения

    Требуется разработка индивидуального логотипа для компании, занимающейся военным снаряжением. Включает подбор шрифта, фона и заливки как для полного, так и для сокращенного названия. Ожидается креативный подход и внимание к деталям в дизайне.

    Логотипы и Знаки13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Логотип для подолога

    Требуется разработать уникальный логотип для подолога, который будет отражать специфику предоставляемых услуг. Необходим оригинальный и запоминающийся дизайн, подходящий для использования в различных рекламных материалах.

    Логотипы и Знаки30 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать логотип

    Необходимо разработать логотип для детского развивающего центра с использованием небесно-голубого и пурпурного цветов. Логотип должен быть выполнен на белом фоне и может включать детские персонажи. Пример прикреплен.

    Логотипы и Знаки36 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать логотип

    $10

    Требуется разработка логотипа для компании SeoBoom, специализирующейся на SEO-продвижении. Идея включает в себя буквы 00 и элементы лупы с глазами. Ожидается креативный подход к дизайну и оригинальные предложения по визуализации бренда.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Логотип для сайта менторов

    Требуется разработка логотипа для сайта менторов iGuroo, включая дефолтный вариант и иконку для мобильного приложения. Укажите ссылку на портфолио, стоимость и сроки в заявке.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нарисовать лого

    Требуется разработка логотипа с изображением размытых графиков криптовалюты (зелёные и красные свечи) на заднем фоне. На переднем плане должна быть надпись SYNDICATE. Общая цветовая палитра - серые тона. Логотип должен быть предоставлен в форматах .png и .jpeg.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Логотип для интернет-магазина

    Требуется разработка логотипа для интернет-магазина электроники, специализирующегося на Смарт-часах и беспроводных наушниках. Логотип должен содержать планету Сатурн с названием Universe_device на кольце, а также элементы, связанные с AirPods или Apple Watch. Фон черный, желательно добавить звездочки или другие детали для заполнения пространства.

    Логотипы и Знаки33 заявки
    Закрыт
    3 года назад