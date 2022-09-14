Логотип для компании военного снаряжения

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Закрыт13 заявок275 просмотров

Нужен логотип для компании военного снаряжения . Нужно сделать индивидуальный логотип, подобрать шрифт, фон,заливку к полному названию так и к сокращенному. 

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