Разработать логотип для детского развивающего центра Booba. Логотип должен быть на белом фоне с использованием небесно-голубого и пурпурного цветов. Возможны детские персонажи. Пример логотипа прикреплен.
Логотип для ФК
Необходимо выполнить обновление имеющегося логотипа футбольного клуба или предложить новый.
Что хотим примерно даже не знаем (хочется что-то в новом молодом стиле), ожидаем услышать от исполнителя некие идеи, а дальше их реализацию.
Изображение должно содержать 3-4 исполнения. Например голый png, для нанесения. Лого с фоном и т.п.
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