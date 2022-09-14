Необходимо выполнить обновление имеющегося логотипа футбольного клуба или предложить новый.

Что хотим примерно даже не знаем (хочется что-то в новом молодом стиле), ожидаем услышать от исполнителя некие идеи, а дальше их реализацию.

Изображение должно содержать 3-4 исполнения. Например голый png, для нанесения. Лого с фоном и т.п.