Логотип для ФК

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Необходимо выполнить обновление имеющегося логотипа футбольного клуба или предложить новый.

Что хотим примерно даже не знаем (хочется что-то в новом молодом стиле), ожидаем услышать от исполнителя некие идеи, а дальше их реализацию.

Изображение должно содержать 3-4 исполнения. Например голый png, для нанесения. Лого с фоном и т.п.

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