Новий логотип для сайту

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Завершен16 заявок462 просмотра

Вітаю, потрібно придумати новий логотип для сайту громадської організації яка займається волонтерством.

Посилання на сайт:

https://terytoriiadobra.com.ua/

старий логотип:

https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/terytoria-dobra-ef910.appspot.com/o/logo.png?alt=media&token=425249dc-c963-4851-951a-b6b5d13a3a6f

3 года назад
dreyk
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Выбранный исполнитель

Smart_freelancer
Евгений 
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Escrow
Рекомендую работать с Евгением, сделал заказ быстро и качественно. Дал на выбор несколько вариантов работы. В общении также было комфортно и по сути.
Рекомендую работать с Григорием. Четко поставленая задача и оплата как договаривались.

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