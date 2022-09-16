Разработать логотип для детского развивающего центра Booba. Логотип должен быть на белом фоне с использованием небесно-голубого и пурпурного цветов. Возможны детские персонажи. Пример логотипа прикреплен.
Новий логотип для сайту
Вітаю, потрібно придумати новий логотип для сайту громадської організації яка займається волонтерством.
Посилання на сайт:
https://terytoriiadobra.com.ua/
старий логотип:
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/terytoria-dobra-ef910.appspot.com/o/logo.png?alt=media&token=425249dc-c963-4851-951a-b6b5d13a3a6f
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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