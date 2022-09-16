Веб-дизайн
Я получаю удовольствие от создания чего-то уникального, а это значит, что мой дизайн всегда будет сделан с любовью
Плюсы работы со мной:
- ответственность😎
- всегда качественно выполняю любой заказ🔥
- филигранно прорабатываю каждую мелочь類
- готов приступить уже🚀
- всегда довожу дело до конца☝
- не нарушаю сроков⌚
- всегда на связи📞
- дизайн сайтов
- дизайн мобильных приложений
- landing page
- логотипы
- баннеры
Образование: высшее, закончил курсы по UX/UI дизайну. Много обучаюсь, практикуюсь и предоставляю свои услуги как фрилансер, также рассмотрю варианты full-time роботы.
Немного о себе: ценю в людях доброту и честность. Занимаюсь спортом, люблю путешествия и шахматы.
Мой сайт: https://zhenya-ez.github.io/portfolio/
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Портфолио
- Landing page6 просмотров
- Мобильное приложение по продаже электронных книг20 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
3 года назад
Рекомендую работать с Евгением, сделал заказ быстро и качественно. Дал на выбор несколько вариантов работы. В общении также было комфортно и по сути.
Ответный отзыв
Рекомендую работать с Григорием. Четко поставленая задача и оплата как договаривались.