Smart_freelancer

Евгений Smart_freelancer

 
36 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Веб-дизайн

Я получаю удовольствие от создания чего-то уникального, а это значит, что мой дизайн всегда будет сделан с любовью

Плюсы работы со мной:

  • ответственность😎
  • всегда качественно выполняю любой заказ🔥
  • филигранно прорабатываю каждую мелочь類
  • готов приступить уже🚀
  • всегда довожу дело до конца☝
  • не нарушаю сроков⌚
  • всегда на связи📞
Род занятий:

  • дизайн сайтов
  • дизайн мобильных приложений
  • landing page
  • логотипы
  • баннеры
Связь: телеграмм zhenya_freelancer

Образование: высшее, закончил курсы по UX/UI дизайну. Много обучаюсь, практикуюсь и предоставляю свои услуги как фрилансер, также рассмотрю варианты full-time роботы.

﻿Немного о себе: ценю в людях доброту и честность. Занимаюсь спортом, люблю путешествия и шахматы.

Мой сайт: https://zhenya-ez.github.io/portfolio/

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Отзывы заказчиков

dreyk
36 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Новий логотип для сайту
Рекомендую работать с Евгением, сделал заказ быстро и качественно. Дал на выбор несколько вариантов работы. В общении также было комфортно и по сути.
Рекомендую работать с Григорием. Четко поставленая задача и оплата как договаривались.
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