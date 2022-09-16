Веб-дизайн

Я получаю удовольствие от создания чего-то уникального, а это значит, что мой дизайн всегда будет сделан с любовью

Плюсы работы со мной:

ответственность😎

всегда качественно выполняю любой заказ🔥

филигранно прорабатываю каждую мелочь類

готов приступить уже🚀

всегда довожу дело до конца☝

не нарушаю сроков⌚

всегда на связи📞

дизайн сайтов

дизайн мобильных приложений

landing page

логотипы

баннеры

Образование: высшее, закончил курсы по UX/UI дизайну. Много обучаюсь, практикуюсь и предоставляю свои услуги как фрилансер, также рассмотрю варианты full-time роботы.

﻿Немного о себе: ценю в людях доброту и честность. Занимаюсь спортом, люблю путешествия и шахматы.

Мой сайт: https://zhenya-ez.github.io/portfolio/