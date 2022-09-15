добрый день!

понравились очень ваши работы, чувствуется вкус и талант.

хотели бы увидеть ваши идеи, если вам интересен данный проект.

1. необходим логотип для компании, которая будет заниматься продажей электрических станций для электро автомобилей. ( для дома, ТРЦ, паркингов)

2. отталкиваться от слова Energy

3. нужен минимализм

P.S: в прикрепленных файлах 2 логотипа, которые нам понравились. и 1 фото, примерный тип зарядки, который будем продавать.