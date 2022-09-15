Требуется разработка логотипа для бизнес-клуба и создание дизайна футболки с длинным рукавом, интегрированного с новым логотипом. Предоставьте идеи и концепции, основываясь на прикрепленном референсе. Обсуждение деталей и условий оплаты с понравившимся дизайнером.
Дизайн
добрый день!
понравились очень ваши работы, чувствуется вкус и талант.
хотели бы увидеть ваши идеи, если вам интересен данный проект.
1. необходим логотип для компании, которая будет заниматься продажей электрических станций для электро автомобилей. ( для дома, ТРЦ, паркингов)
2. отталкиваться от слова Energy
3. нужен минимализм
P.S: в прикрепленных файлах 2 логотипа, которые нам понравились. и 1 фото, примерный тип зарядки, который будем продавать.
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