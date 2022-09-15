Дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт18 заявок466 просмотров

добрый день!

понравились очень ваши работы, чувствуется вкус и талант.

хотели бы увидеть ваши идеи, если вам интересен данный  проект. 

1. необходим логотип для компании, которая будет заниматься продажей электрических станций для электро автомобилей. ( для дома, ТРЦ, паркингов) 

2. отталкиваться от слова Energy

3. нужен минимализм

P.S: в прикрепленных файлах 2 логотипа, которые нам понравились. и 1 фото, примерный тип зарядки, который будем продавать. 

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