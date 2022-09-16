Требуется создать оригинальные логотипы и знаки для проекта Страна Главного Блаженства, которые будут иллюстрировать философскую концепцию Высшего Разума. Важно сохранить целостность проекта, используя символику греков и элементы архитектурного дизайна, чтобы отразить идеи абсолютного добра и зла.
Логотип название.
Создать логотип,для салона красоты. С именем Наталья и в черно золотом тоне. Работа салона,брови,ресницы,педикюр.
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