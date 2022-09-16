Логотип для автосервиса бизнес-сервисного сегмента.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт12 заявок1787 просмотров
#1$50

Старый логотип тюнинговой тех.команды нуждается в обновлении.

Представление: компании на странице ноушена, ключевые партнёры

Необходимо разработать современный дизайн логотипа.

Из каких элементов должен состоять логотип ?

  • из фирменного написания и графического элемента (ленты, карт)
Какое слово или словосочетание будет использоваться в логотипе?

Service team 55

Имеются ли базовые цвета или предпочитаемая цветовая гамма?

Черный, желтый, красный, темные строгие тона. белым по черному.

Формат исходного материала

psd, .figma, svg.

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Figma
3 года назад
_pustoy
Матвей 
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7 лет в сервисе
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2 года назад

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