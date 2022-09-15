Логотип - "ENERGY"

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Закрыт53 заявки553 просмотра

добрый день!

1. необходим логотип для компании, которая будет заниматься продажей электрических станций для электрических автомобилей. ( для дома, ТРЦ, паркингов)

2. отталкиваться от слова Energy

3. нужен минимализм

3 года назад
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