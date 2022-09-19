Требуется разработать логотип для салона красоты с именем Наталья. Логотип должен быть выполнен на черно-золотом фоне, отражая стиль и элегантность заведения.
Нужно сделать логотип футбольный команды
Мы футбольная команда на нужен логотип с нуля, команда называется Молодой шестнарь
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