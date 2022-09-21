Інтернет-магазин електронних сигарет Elf Nation шукає дизайнера для оновлення свого логотипу. Приклади ескізів та деталі завдання будуть надані особисто.
Сделать лого
Нужно сделать такое лого (картинка 1) только вместо белки, что бы была вот такая обезьяна (картинка 2) и другое название
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