Сделать лого

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Закрыт26 заявок487 просмотров

Нужно сделать такое лого (картинка 1) только вместо белки, что бы была вот такая обезьяна (картинка 2) и другое название

3 года назад
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