Логотип уже придуман, нужно его оформить и довести до ума. Логотип для магазина подарков, шаров и мыла ручной работы. Название магазина "BUBBLE FOX"

Логотип должен состоять из лисёнка, который держит гелиевые шарики (в моей голове лисёнок держит три шарика: красный, жёлтый, зелёный).

Логотип должен включать название магазина: "BUBBLE FOX"