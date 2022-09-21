Требуется разработать логотип для магазина подарков 'BUBBLE FOX'. Логотип должен включать лисёнка, который держит три гелиевых шарика (красный, жёлтый, зелёный) и название магазина. Оформление идеи и доработка дизайна логотипа.
LOGO+Letterhead
Добрый день
Компании нужно сделать лого и бланк, название - GANZA TRADE OÜ (отсылка к союзу Ганза https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0 )
Заявки фрилансеров
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