Требуется создать логотип для сайта trafmoney.com, который находится на стадии разработки. Логотип должен быть выполнен в темных цветах (черный, фиолетовый, красный, синий) в хайтек стиле. Он будет использоваться как на сайте, так и на фавиконе, поэтому важно избегать мелких деталей. Открыты к креативным идеям, включая текстовые варианты и графические элементы. Пожалуйста, предоставьте пояснения к своим решениям.