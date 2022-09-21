Нужен дизайнер, для корректировки лого в фотошоп

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен7 заявок189 просмотров

Ищем человека владеющим фотошопом и вордом. Работа связана с дизайном логотипов, оформления рамок, иногда нужно оперативно поменять логотип, подогнать/обрезать/изменить рамку, приобретенную нами на фотобанке.

3 года назад
guest_16637682913706
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

david0109
Давид 
23 года
4 года в сервисе
Был
11 дней назад
3 года назад
$25
1 день
Escrow
все хорошо, спасибо
Рекомендую к сотрудничеству! Все четко и ясно

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david0109
Давид 
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