Простой баннер для сайта

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен3 заявки220 просмотров

Нужен баннер, 1920×1080, jpg

Цветовая схема, как на примере.

Лампа и рассада как на примере.

Надпись "вырастет все" в одну строку сверху, шрифт тоже листьями.

Левую нижнюю четверть оставить пустой

8 лет назад
kotete
Кирилл 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Glebkruk
28 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$2
1 день
Все отлично сделал. Молодец. Рекомендую
Хороший заказчик ! четкие задачи и приятная атмосфера!

Заявки фрилансеров

Glebkruk
28 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Простой баннер на сайт

    $3

    Баннер нужен в двух размерах: На главную страницу сайта, размеры 1150x412 пикселей. Примерно 150 пикселей по бокам и 70 снизу ничего важно размещать нельзя - это перекрывается элементами слайдшоу. Вот небольшой помощник, чтобы ...

    Баннеры1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нарисовать два баннера с ресайзами

    Здравствуйте! Необходимо нарисовать два варианта баннера (для тестирования) по одной теме, для сайта по пластической хирургии. Размеры: 256*256 1080*607 180*120 480*270 Тема: Пластика груди со ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создать 3 баннера для интернет-магазина

    Доброго времени. Нужно создать 3 баннера для интернет-магазина parcel.com.ua 1. При замовленні від 500 грн - доставка безкоштовна! Маленькими буквами внизу написать: *За умови, що вага вантажу не перевищує 5 кг. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Gif баннеры для размещения на Яндекс.

    Необходимо создать баннеры в формате gif размером не более 120 кб, на 3 кадра. Всего 11 типоразмеров. Требуемые размеры 240×400, 300×250, 300×500, 300×600, 336×280, 640×100, 640×200, 640×960, 728×90, 960×640, 970×250 px. Тематика ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать из swf -> html5

    Исходный файл http://www.stokros.ru/images/logo.swf Логотип есть только в растре, качества вполне будет достаточно Главная задача анимировать дымок При вставке этого ролика в уменьшенном варианте, смотрится ужасно  http://prntscr.com/dzdz90 Размер Логотипа должен быть в ширину ...

    HTML
    Баннеры7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Отрисовать баннер

    Здравствуйте, уважаемые исполнители! Требуется отрисовать баннер в такой же стилистике что в примере. Можно перерисовать ту картинку что в приложении нарисованная карандашом. Что нужно, нужно взять картинку в примере нарисованную карандашом - ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Баннеры для радио

    Необходимы статичные банеры для онлайн радио vozfm.net, ТОЛЬКО Украина В виде шаблонов на тему: - конкурс розыгрыш билетов на концерт АНТИТІЛА, дата, адрес + текст "виграй iPhone 7 + ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад