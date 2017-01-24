Здравствуйте! Необходимо нарисовать два варианта баннера (для тестирования) по одной теме, для сайта по пластической хирургии. Размеры: 256*256 1080*607 180*120 480*270 Тема: Пластика груди со ...
Простой баннер на сайт
Баннер нужен в двух размерах:
- На главную страницу сайта, размеры 1150x412 пикселей. Примерно 150 пикселей по бокам и 70 снизу ничего важно размещать нельзя - это перекрывается элементами слайдшоу. Вот небольшой помощник, чтобы оценить конечный результат - шаблон.
- Тот же баннер, но подогнанный под размеры обложки Вконтакте - 795х200 пикселей.
Бюджет 200 рублей, оплата на Яндекс, Киви или Сбербанк.
Что будет на баннере:
- Текст "Купите два любых продукта Botanicus и получите масло Карите в подарок". Текст можно менять для лучшего восприятия или лучшего визуального расположения на ваш взгляд (главное смысл сохраниться должен).
- Использовать вот эту картинку.
- Так же должна присутствовать кнопка "Условия акции" или "Подробнее об акции". Для баннера Вк текст изменить на "Условия в 1-м посте".
- Вот этот значок (100% натурально).
Заявки фрилансеров
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