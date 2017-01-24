Простой баннер на сайт

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт1 заявка199 просмотров

Баннер нужен в двух размерах:

  • На главную страницу сайта, размеры 1150x412 пикселей. Примерно 150 пикселей по бокам и 70 снизу ничего важно размещать нельзя - это перекрывается элементами слайдшоу. Вот небольшой помощник, чтобы оценить конечный результат - шаблон﻿.
  • Тот же баннер, но подогнанный под размеры обложки Вконтакте - 795х200 пикселей.
За пример можно взять вот эти баннеры, но и ваши идеи не исключаются - баннер 1, баннер 2.

Бюджет 200 рублей, оплата на Яндекс, Киви или Сбербанк.

Что будет на баннере:

  • Текст "Купите два любых продукта Botanicus и получите масло Карите в подарок". Текст можно менять для лучшего восприятия или лучшего визуального расположения на ваш взгляд (главное смысл сохраниться должен).
  • Использовать вот эту картинку.
  • Так же должна присутствовать кнопка "Условия акции" или "Подробнее об акции". Для баннера Вк текст изменить на "Условия в 1-м посте".
  • Вот этот значок (100% натурально).
Желательно отдать в работу сегодня) до 2х ночи по мск я онлайн)
8 лет назад
AndreyOut
Андрей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нарисовать два баннера с ресайзами

    Здравствуйте! Необходимо нарисовать два варианта баннера (для тестирования) по одной теме, для сайта по пластической хирургии. Размеры: 256*256 1080*607 180*120 480*270 Тема: Пластика груди со ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создать 3 баннера для интернет-магазина

    Доброго времени. Нужно создать 3 баннера для интернет-магазина parcel.com.ua 1. При замовленні від 500 грн - доставка безкоштовна! Маленькими буквами внизу написать: *За умови, що вага вантажу не перевищує 5 кг. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Gif баннеры для размещения на Яндекс.

    Необходимо создать баннеры в формате gif размером не более 120 кб, на 3 кадра. Всего 11 типоразмеров. Требуемые размеры 240×400, 300×250, 300×500, 300×600, 336×280, 640×100, 640×200, 640×960, 728×90, 960×640, 970×250 px. Тематика ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать из swf -> html5

    Исходный файл http://www.stokros.ru/images/logo.swf Логотип есть только в растре, качества вполне будет достаточно Главная задача анимировать дымок При вставке этого ролика в уменьшенном варианте, смотрится ужасно  http://prntscr.com/dzdz90 Размер Логотипа должен быть в ширину ...

    HTML
    Баннеры7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Отрисовать баннер

    Здравствуйте, уважаемые исполнители! Требуется отрисовать баннер в такой же стилистике что в примере. Можно перерисовать ту картинку что в приложении нарисованная карандашом. Что нужно, нужно взять картинку в примере нарисованную карандашом - ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Баннеры для радио

    Необходимы статичные банеры для онлайн радио vozfm.net, ТОЛЬКО Украина В виде шаблонов на тему: - конкурс розыгрыш билетов на концерт АНТИТІЛА, дата, адрес + текст "виграй iPhone 7 + ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Баннер для Инстаграм

    $5

    Сделать баннер для конкурса в Инстаграм. Картинка уже есть + схематичное оформление. Не стоит строго соответствовать этому оформлению, можно сделать на свой вкус. Но нужно соблюсти несколько правил: текст должен быть крупным и привлекать внимание, ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад