Баннер для Инстаграм

Сделать баннер для конкурса в Инстаграм. Картинка уже есть + схематичное оформление. Не стоит строго соответствовать этому оформлению, можно сделать на свой вкус. Но нужно соблюсти несколько правил: текст должен быть крупным и привлекать внимание, изображение должно быть квадратным, оформление не должно быть банальным! Итоговый вариант в psd слоями. Срок - 1 день.