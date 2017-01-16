Нужен удаленный баннер-мейкер.

Требования:

- опыт создания баннеров в больших количествах за короткий промежуток времени,

- владение всеми необходимыми инструментами для создания анимированных баннеров,

- присутствие на связи минимум 8 часов в сутки (между 12 и 20 по Москве, или в ночное время после 20 по Москве)

Будет плюсом:

- постоянное присутствие в сети,

- умение изготавливать баннеры.

Оплата любым удобным способом:

- ЯД,

- WM,

- Карта

Оплата почасовая либо можем договориться на фуллтайм.

Пожалуйста, пишите в откликах вашу ставку за час или фуллтайм.

ВАЖНО: Оплата строго по часам или фулл-тайм, т.к. надо делать много по сути одинаковых баннеров. И делать это быстро. Творчества в такой работе очень мало – если не интересно не пишите.

Цены за один баннер – так же не интересуют.