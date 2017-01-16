Баннер-мейкер

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт17 заявок240 просмотров

Нужен удаленный баннер-мейкер.  

Требования:  

- опыт создания баннеров в больших количествах за короткий промежуток времени,  

- владение всеми необходимыми инструментами для создания анимированных баннеров,  

- присутствие на связи минимум 8 часов в сутки (между 12 и 20 по Москве, или в ночное время после 20 по Москве)  

Будет плюсом:  

- постоянное присутствие в сети,  

- умение изготавливать баннеры.  

Оплата любым удобным способом:  

- ЯД,  

- WM,  

- Карта  

Оплата почасовая либо можем договориться на фуллтайм.  

Пожалуйста, пишите в откликах вашу ставку за час или фуллтайм.  

ВАЖНО: Оплата строго по часам или фулл-тайм, т.к. надо делать много по сути одинаковых баннеров. И делать это быстро. Творчества в такой работе очень мало – если не интересно не пишите.  

Цены за один баннер – так же не интересуют.

8 лет назад
fukstowart
Александр 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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