Здравствуйте! Меня интересует: Кто может такое сделать? Стоимость? Сроки? Заранее спасибо! Трансляция анимации будет при открытии главной страницы сайта (а также сайтов наших партнеров) и на его фоне ...
Рекламные статичные баннеры под интернет-магазины для e-mail-рассылки
Нужно создавать рекламные баннеры для e-mail-рассылки. Баннеры делаются под магазины (отталкиваться надо от акций и от категорий товаров). Важно подобрать эмоциональный визуал, правильно расположить элементы, структурировать текст, сочетать цвета.
Предоставляем очень подробное ТЗ (тексты с нас) и примеры.
Обязательно:
Оперативно вносить правки.
Долгосрочное сотрудничество.
Прохождение теста.
Заявки фрилансеров
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