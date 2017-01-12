Рекламные статичные баннеры под интернет-магазины для e-mail-рассылки

Нужно создавать рекламные баннеры для e-mail-рассылки. Баннеры делаются под магазины (отталкиваться надо от акций и от категорий товаров). Важно подобрать эмоциональный визуал, правильно расположить элементы, структурировать текст, сочетать цвета.

Предоставляем очень подробное ТЗ (тексты с нас) и примеры.

Обязательно:

Оперативно вносить правки.

Долгосрочное сотрудничество.

Прохождение теста.