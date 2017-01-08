Баннер JPG

Нужен простой баннер чтобы подходил под стиль сайта на эту страницу:

http://pildrev.com/g16002264-dveri-dlya-shkafov?product_items_per_page=24

Он должен располагать клиентов и быть понятным:

Заголовок: Почему выгодно с нами работать?

И запихнуть вот это:

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