Баннер JPG

$4
  1. Биржа фриланса
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Закрыт23 заявки232 просмотра

Нужен простой баннер чтобы подходил под стиль сайта на эту страницу: 

http://pildrev.com/g16002264-dveri-dlya-shkafov?product_items_per_page=24

Он должен располагать клиентов и быть понятным:

Заголовок: Почему выгодно с нами работать?

И запихнуть вот это:

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8 лет назад
euro-space
Вячеслав 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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