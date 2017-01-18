Нужно несколько баннеров и лого под соц сети.

Нужно создать банер для сайта, который посвящен сообществукоучей http://dv-coach.ru,по аналогии с банером для сайта http://romandosov.ru. В банере http://romandosov.ru выражено больше прокоучинг и тренерство. На этом сайте http://dv-coach.ru надо выразить про коучинг и про сообщество. ...