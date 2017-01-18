Нужно несколько баннеров и лого под соц сети.

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Завершен14 заявок191 просмотр

Нужно несколько баннеров и лого под соц сети.

Смотрите ТЗ.

8 лет назад
oshik
Ирина 
42 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 лет назад
$25
1 день
Ну очень довольна исполнителем! Всем рекомендую!
Все отлично. Исключительно позитивные впечатления от сотрудничества. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 лет назад

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