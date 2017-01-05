Нужен хороший художник + аниматор в векторе!

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт7 заявок133 просмотра

Нужно сделать современный векторный баннер (отрисовка с фото) с красивой анимацией. ТЗ есть!

8 лет назад
toprewt
Андрей 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сделать 2 анимированных баннера 650х150 пикселей

    $10

    Нужно сделать два ярких, динамичных кликабельных баннера (тематика ювелирная). Визуал и сюжет найти и придумать самостоятельно (дизайнер нужен с фантазией, в т.ч. для размещения дальнейших задач). Детали по каждому баннеру дам выбранному исполнителю.

    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Баннер для конкурса VK

    Добрый день! Нужно сделать баннер для группы VK на спортивную тематику Суть конкурса "Подарок за репост" На баннере нужно разместить призы конкурса Баннер должно привлекать внимание целевой аудитории (подбор правильных цветов ...

    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен баннер

    Нужен баннер для инвестиционного проекта. Анимационный 468х60. +30% за три часа и партнерская программа 10 процентов. Автовыплаты

    Баннеры14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать баннер

    Нужно создать банер для сайта, который посвящен сообществукоучей  http://dv-coach.ru,по  аналогии с банером для сайта http://romandosov.ru. В банере http://romandosov.ru выражено больше прокоучинг и тренерство. На этом сайте http://dv-coach.ru  надо выразить про коучинг и про сообщество. ...

    Баннеры8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно нарисовать 3 простейших баннера

    $3

    1) принимайте оплату многополярным бартером  (BarterCoin) 2) продавайте/покупайте вещи за BartrerCoin  (BarterVito) 3) обзванивайте Вашу базу роботом (MieloPhone) лучше рисовать так чтобы был разный стиль, типо все не связано ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Срочно дописать на 2 баннерах несколько слов

    1. https://newvitallife.com/img/cms/Banner_runner.gif фразу " *PVK is excluded" переделать в " *PVK, Daily Health kit, Runner kit, Stamina kit is excluded".   2. https://newvitallife.com/img/cms/Banner_runner_rus.gif внизу есть фраза "За исключением..." продолжить ее так... "на 30 дней ...

    Баннерынет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Срочно дописать на 2 банерах несколько слов

    1. https://newvitallife.com/img/cms/Banner_runner.gif фразу " *PVK is excluded" переделать в " *PVK, Daily Health kit, Runner kit, Stamina kit is excluded".   2. https://newvitallife.com/img/cms/Banner_runner_rus.gif внизу есть фраза "За исключением..." продолжить ее так... "на 30 дней ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Баннер Косметика

    Баннер на главную страницу, размеры 1150x412 пикселей. Примерно 150 пикселей по бокам и 70 снизу ничего важно размещать нельзя - это перекрывается элементами слайдшоу. Текст для баннера (можно незначительно менять, смысл ...

    Баннеры16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад