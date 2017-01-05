Нужно создать банер для сайта, который посвящен сообществукоучей http://dv-coach.ru,по аналогии с банером для сайта http://romandosov.ru. В банере http://romandosov.ru выражено больше прокоучинг и тренерство. На этом сайте http://dv-coach.ru надо выразить про коучинг и про сообщество. ...
Нужен баннер
Нужен баннер для инвестиционного проекта. Анимационный 468х60.
+30% за три часа и партнерская программа 10 процентов. Автовыплаты
Заявки фрилансеров
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