Баннер для фейсбука

$8
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Завершен2 заявки105 просмотров

Сделать баннер для фейсбука

текста скину в ЛС.

Нужно сделать в течении 24 часов.

8 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
7 часов назад
8 лет назад
$10
1 день
работа сделана
Все ок

Заявки фрилансеров

sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
7 часов назад
8 лет назад

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