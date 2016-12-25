Создать флеш-банер по новогодней тематики.
Дизайн банеров на сайт (10шт, только Украина)
Необходимо сделать 10 баннеров на сайт по примеру 2-х уже созданных (в прикрепленных файлах).
Срок - до вечера 31.12.16. Первый баннер обязательно сегодня. После утверждения - остальные. Если будете успевать и захотите - добавим еще 5 баннеров за 35$.
Оплата гривнами на карту Приватбанка по курсу 27.
Описание баннеров на сайте - по типу (еще один пример): http://shop.smartexpert.net/seo-i-trafik/provedem-professionalnij-seo-audit-sajta-i-sostavim-spisok-rabot
Просьба показывать портфолио в заявке.
Заявки фрилансеров
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