Дизайн банеров на сайт (10шт, только Украина)

Необходимо сделать 10 баннеров на сайт по примеру 2-х уже созданных (в прикрепленных файлах).

Срок - до вечера 31.12.16. Первый баннер обязательно сегодня. После утверждения - остальные. Если будете успевать и захотите - добавим еще 5 баннеров за 35$.

Оплата гривнами на карту Приватбанка по курсу 27.

Описание баннеров на сайте - по типу (еще один пример): http://shop.smartexpert.net/seo-i-trafik/provedem-professionalnij-seo-audit-sajta-i-sostavim-spisok-rabot

Просьба показывать портфолио в заявке.