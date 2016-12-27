Дизайн письма / баннер для email рассылки

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Завершен4 заявки418 просмотров

Нужно разработать дизайн письма / баннер для email рассылки.

Тема: новогоднее поздравление клиентам.

Текст письма http://prntscr.com/dnys63

Нужно сделать в течении ближайших часов.

Укажите стоимость, если есть подобные работы.

Работаем без предоплаты.

8 лет назад
dmitriicru
Дмитрий 
33 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
7 часов назад
8 лет назад
$8
1 день
Результат получил в тот же день
Все хорошо. Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
7 часов назад
8 лет назад

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