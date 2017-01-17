Баннеры

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Завершен21 заявка177 просмотров

Подготовить 6 баннеров для главной страницы http://moner.ru:

1. Доставка по Москве и Спб от 3000 руб. бесплатна

2. 5% карта на всё, после первой покупки (карта на фоне баннера)

3. Наши акции. 

4. Школьные ранцы и рюкзаки.

5. Женские рюкзаки.

6. 100 дней на возврат. 

8 лет назад
Zorg4411
39 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
7 часов назад
8 лет назад
$40
2 дня
Отличное исполнение заказа, было пару исправлений из разряда "так будет лучше, мне кажется" - Виталий быстро среагировал и поправил.
Сотрудничество с Александром понравилось: задача поставлена четко, коммуникация корректная, оплата своевременная. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
7 часов назад
8 лет назад

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