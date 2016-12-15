Адаптация flash в html5

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт2 заявки166 просмотров

Добрый день!

Есть флеш баннер 1920х90.

Необходимо сделать из него резиновый html5 (100%х90).

Оплата на карту приватбанка.

Указывайте цену и сроки.

HTML
8 лет назад
Eney
45 лет
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нарисовать баннер для слайдера

    $5

    Необходимо нарисовать баннер для слайдера с акцией. В приложениях дизайн сайта - для понимания общей концепции, оригинал баннера и крупный план - как выглядит на сайте. Вот вместо этого стандартного баннера должен ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужен анимированный баннер 468х60

    $15

    Баннер необходим для сайта casinosoft.biz необходимо указать информацию: - продажа скриптов -продажа готовых сайтов -аренда казино -продажа через гараната изображения взять с сайта что то по ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Баннер в слайдер для сайта

    Размер слайда 1070 на 310px. Что-то похожее на то что во вложении на 1-ой странице. Нужен перевозной компрессор Kaeser на красивом фоне. Результат в формате jpg и psd.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • 50 баннеров (креативов) для таргетированной рекламы Инстаграм

    Здравствуйте) Ищем специалиста на отрисовку 50 баннеров (креативов)  для таргетированной рекламы Инстаграм.  Размер 1024 на 1024. Картинка нужна интересная, контрастная.  Текст на картинке по минимуму (максимум 2-3 слова) ЦА ...

    Баннеры11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Изготовление баннеров

    INFINETUSA.COM. Нужно срочно заняться изготовлением баннеров и раскруткой сайта. Умение вэб дизайнера- плюс. ТЗ Необходимопродумать план по раскрутке наших сервисов в СНГ для состоятельных клиентов. Мы предлагаем уникальные международные финансовые ...

    Баннеры4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад