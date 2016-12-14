Gif баннер

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Вот описание продукта.

Защищенная связь с возможностью подмены номера и голоса.Данный продукт представляет собой аппаратно - программный комплекс, который обеспечивает полную конфиденциальность в системе GSM.Наша услуга - оптимальное решение для сохранения коммерческой тайны. Она обеспечивает конфиденциальность разговоров, исключает биллинг (фиксирование местоположения телефона). Использование защищенной sim-карты позволяет избежать слежения и прослушивания со стороны конкурентов, партнеров по бизнесу и мошенников.Функции аппаратно - программного комплекса:Подмена номера звонящего;Принудительное шифрование;Защита от комплексов перехватаПодмена голосаВиртуальный номерВходящий номер, исключительно для абонентов нашей сети.Подмена номера при вызове происходит следующим образом.Вы вводите номер, который хотите видеть у абонента при исходящем вызове. Если абонент перезвонит по нему, то дозвонится именно его владельцу, а не Вам. В детализации разговоров в зависимости от типа звонка будет фиксироваться или случайный номер, или номер, принадлежащий серверу. Это даёт возможность скрыть реальный круг вашего общения. Такая функция полезна не только при розыскных мероприятиях, но и для предотвращения прослушивания со стороны конкурентов, партнеров по бизнесу или мошенников.Функция принудительного шифрования запрещает вашей sim-карте снижать уровень криптования и даёт возможность игнорировать команды от операторов или комплексов перехвата на отключение алгоритма формирования ключей шифрования (A8), который хранится в модуле sim. Все разговоры шифруются по алгоритму A5.1.Функция защиты от комплексов перехвата позволяет Вашему телефону становится невидимым для подвижных комплексов. Принцип действия основан на подмене собой реальной базовой станции, поэтому Ваш телефон игнорирует базы с наивысшим уровнем сигнала.Функции подмены голоса позволят искажать ваш голос во время разговора. Поэтому идентифицировать Вас по фонетическим характеристикам будет невозможно. В процессе искажения Ваш "отпечаток" голоса трансформируется.Подмена номера:Вы звоните абоненту, подставляя любой реально существующий номер. Абонент видит именно его. Если он перезвонит, то дозвонится не Вам, а его реальному владельцу. Если запросить детализацию звонков у оператора связи, в ней отобразится подменный номер. Все звонки совершаются через наши сервера, с функцией callback. Скрытие реального местоположения телефона (биллинга). Чтобы скрыть своё настоящее местоположение, достаточно ставить телефон, которым вы пользуетесь, в нужном вам месте. После этого сделать переадресацию с него на защищенную симкарту и спокойно уехать в любую точку мира. Во время звонков вы подставляете свой номер и разговариваете с абонентами. Если местоположение вашего телефона отслеживается, комплекс зафиксирует то место, где находится устройство, а не то, откуда вы звоните.Функция виртуального номера позволяет вам скрыть реальный номер симкарты. Ваш аутентификатор будет неизвестен третьим лицам, поэтому определить ваше реальное местоположение невозможно.Преимущества нашей услуги:Полная конфиденциальность ваших разговоров;Защита от записи разговоров с нашей стороны и определения вашего местоположения;Возможность использования услуги во всем мире;Фиксированная абонентская плата;Простота активации функций.Лучшее решение для сохранения коммерческой тайны при телефонных переговорах:Скрытый реальный номер вашей симкарты;Подмена номера при вызове;Шифрование разговоров по алгоритму A5.1;Невозможность прослушивания номера и отслеживания его местоположения;Наличие функции изменения голоса;Работа во всех телефонах стандарта GSM;Отсутствие информации о ваших разговорах у оператора.Как это работает?Приведем пару примеров, чтобы объяснить принцип действия нашего комплекса.Подмена номера.Вы звоните своему знакомому, подставляя номер его жены. Если он перезвонит по номеру, дозвонится жене, а не вам. Если взять детализацию разговоров у оператора связи, в документах будет значится номер жены вашего знакомого. Он не сможет позвонить вам, если не будет знать ваш реальный номер. Вы можете вводить любой существующий номер на подмену. Все звонки совершаются через сервер с функцией callback.Блокировка билинга.Если вы не хотите, чтобы ваши конкуренты или партнеры смогли определить ваше настоящее место нахождения, просто оставьте свой телефон в офисе или любом другом месте. Сделайте переадресацию с него на нашу симкарту. Теперь вы можете спокойно уехать в любой город мира. Чтобы позвонить кому-либо, вы подставляете ваш номер. Если местоположение вашего телефона отслеживается, то комплекс зафиксирует место, где находится гаджет, а не то откуда вы звоните в настоящий момент.Звонки на защищенный номер.Дозвониться на вашу защищенную симкарту сможет только то кто знает её номер. Наш программно-аппаратный комплекс гарантирует повышенную безопасность во время разговора между двумя симкартами (абонентами нашей сети).В некотерых странах наши услуги могут быть недоступны. Перечень городов, не доступных для обслуживания, уточняйте. Таких мест не много, наши услуги активны практически во всем мире. Обратите внимание: Звонки осуществляются без роуминга. Время разговора уже включено в абонентскую плату за пользование симкарой.