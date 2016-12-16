Необходим subj. Размер 423х211 рх. ТЗ в ЛС.
Баннер расхлоп КУБ (HTML5). Правки
Нужно внести правки в баннер-расхлопа куб ( HTML5). Правки такие (В css файле подгружается еще две картинки по относительным путям, но этих картинок нет в архиве, их нужно залить в файлы кампании и указать в css ссылки на них.Так же разработчик в своем коде объявляет функции expandStart и expandEnd, это делать нельзя, данные имена функций используются в шаблоне и переопределять их не рекомендуется, нужно использовать свои имена для функций, например expand и collapseТак же в коде нет вызова функций расхлопа и схлопа)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $15Баннеры1 исполнительЗавершен8 лет назад
потрібно створити банери для компанії, яка займається візовими послугами.Баннеры20 заявокЗакрыт8 лет назад
- $40
Создать баннер в 3-х размерах, для рекламы нового сингла в itunesЗавершен8 лет назад
Необходимо сделать макет баннера, который создаст иллюзию присутствия в зале витражных окон с зимним пейзажем за окном и части комнаты в стиле лофт (книжные полки, камин и т.д.) Подробную схему с размерами ...Завершен8 лет назад
Нужно составить сценарии для динамических баннеров по темам: - Пластический хирург - Пластика век - Абдоминопластика - Круропластика - Отопластика Сценарии отдадим дизайнеру на прорисовку, потом ...Баннеры3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $7
Изображение в разрешении 1590×400, слова авторынок или автобазар, нравится логотип автобазара - 2 цвета, зеленый и красный, может предложите что то подобное, или на полупрозарчных логотипах компаний, слова автобазар или авторынок, и подтекст - типа ...Баннеры19 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо нарисовать тематические рекламные картинки для рекламы. Картинка должна сразу дать понять, о чем идет речь. 1. Тематика: Сервис Email рассылки. картинки размером 145×85 px (5 вариантов) и 145×165 px (5 вариантов). Можно ...Баннеры9 заявокЗакрыт8 лет назад
Приветствую! Нужно придумать и сделать 5 общетематических баннера - это когда нужно привлечь внимания пользователя, а не рекламировать конкретный продукт. Я объясню подробнее и покажу конкретные примеры при контакте. Баннеры должны ...Завершен8 лет назад