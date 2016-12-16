Баннер расхлоп КУБ (HTML5). Правки

Нужно внести правки в баннер-расхлопа куб ( HTML5). Правки такие (В css файле подгружается еще две картинки по относительным путям, но этих картинок нет в архиве, их нужно залить в файлы кампании и указать в css ссылки на них.Так же разработчик в своем коде объявляет функции expandStart и expandEnd, это делать нельзя, данные имена функций используются в шаблоне и переопределять их не рекомендуется, нужно использовать свои имена для функций, например expand и collapseТак же в коде нет вызова функций расхлопа и схлопа)