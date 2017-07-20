Вёрстка сайтов любой сложности

Устали искать новых исполнителей для своих проектов?

Фрилансеры, с которыми Вы работали постоянно пропадают так ничего и не сделав? Тогда вы попали по адресу.

Только качественная и быстрая вёрстка с соблюдением стандартов W3C.

Портфолио - http://detriat-portfolio.zzz.com.ua/

КАК Я РАБОТАЮ:

Я ознакамливаюсь с вашим ТЗ (техническим заданием) и оцениваю стоимость и сроки.

Вы выбираете меня в исполнители. Дальше оплата/работа по частям:

1 часть. Предоплата 50%. за главную. Работа > правки.

2 часть. Остаток оплаты за главную + предоплата 50% за внутренние. Работа > правки.

3 часть. Остаток оплаты за внутренние страницы.

Пишите, и мы договоримся.

Владею:

- HTML5/CSS3

- jQuery, JavaScript

- Bootstrap 3

- Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Opera, InternetExplorer 8.0+)

- Адаптивная вёрстка

- Git

- Знание PHP, MySQL

- CMS WordPress

- Базовые знания AngularJs

- Parallax scrolling.

- Аккуратный, логичный, продуманный код.

- Использование спрайтов.

- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).

- Реализация pixel perfect.

- Комментарии.

Способы оплаты:

1. Приват24

2. Webmoney.

3. BTC.

5. ETH, ETC.

4. Яндекс деньги (через обменник)