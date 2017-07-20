detriat

Дмитрий detriat

 
27 летУкраина/Житомир
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Вёрстка сайтов любой сложности

Устали искать новых исполнителей для своих проектов?

Фрилансеры,  с которыми Вы работали постоянно пропадают так ничего и не сделав? Тогда вы попали по адресу.

Только качественная и быстрая вёрстка с соблюдением стандартов W3C.

Портфолио - http://detriat-portfolio.zzz.com.ua/

КАК Я РАБОТАЮ:

  • Я ознакамливаюсь с вашим ТЗ (техническим заданием) и оцениваю стоимость и сроки.
  • Вы выбираете меня в исполнители.

    Дальше оплата/работа по частям:

  • 1 часть. Предоплата 50%. за главную. Работа > правки.
  • 2 часть. Остаток оплаты за главную + предоплата 50% за внутренние. Работа > правки.
  • 3 часть. Остаток оплаты за внутренние страницы.

Пишите, и мы договоримся.

Владею:

- HTML5/CSS3 

- jQuery, JavaScript

- Bootstrap 3

- Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Opera, InternetExplorer 8.0+) 

- Адаптивная вёрстка

- Git 

- Знание PHP, MySQL

- CMS WordPress

- Базовые знания AngularJs

- Parallax scrolling.

- Аккуратный, логичный, продуманный код.

- Использование спрайтов.

- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).

- Реализация pixel perfect.

- Комментарии.

Способы оплаты:

1. Приват24

2. Webmoney.

3. BTC.

5. ETH, ETC.

4. Яндекс деньги (через обменник)

PHPJavascriptWordPressMySQLHTMLBootstrapjQueryGit
Портфолио
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Отзывы заказчиков
Virgiz
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$850
2 балла
6 лет назад
Вёрстка сайта по подготовленному дизайну. Перенос сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
j2k2r
44 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Доработка сайта, срочно
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
messy
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Адаптивная верстка по сетке bootstrap
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Nitsik
Роман 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Уникальная адаптивная верстка для сайта, 4 страницы.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Jokerik
Олег 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$85
8 баллов
7 лет назад
Качественная вёрстка лендинга (адаптив)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
HTML-верстка
64 отзыва(-3)
$8/час
от $15от 1 часа
нет рейтинга
Веб-программирование
2 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга