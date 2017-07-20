Устали искать новых исполнителей для своих проектов?
Фрилансеры, с которыми Вы работали постоянно пропадают так ничего и не сделав? Тогда вы попали по адресу.
Только качественная и быстрая вёрстка с соблюдением стандартов W3C.
Портфолио - http://detriat-portfolio.zzz.com.ua/
КАК Я РАБОТАЮ:
- Я ознакамливаюсь с вашим ТЗ (техническим заданием) и оцениваю стоимость и сроки.
- Вы выбираете меня в исполнители.
Дальше оплата/работа по частям:
- 1 часть. Предоплата 50%. за главную. Работа > правки.
- 2 часть. Остаток оплаты за главную + предоплата 50% за внутренние. Работа > правки.
- 3 часть. Остаток оплаты за внутренние страницы.
Пишите, и мы договоримся.
Владею:
- HTML5/CSS3
- jQuery, JavaScript
- Bootstrap 3
- Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Opera, InternetExplorer 8.0+)
- Адаптивная вёрстка
- Git
- Знание PHP, MySQL
- CMS WordPress
- Базовые знания AngularJs
- Parallax scrolling.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).
- Реализация pixel perfect.
- Комментарии.
Способы оплаты:
1. Приват24
2. Webmoney.
3. BTC.
5. ETH, ETC.
4. Яндекс деньги (через обменник)
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