Адаптивная верстка по сетке bootstrap

Здравствуйте, нужна аккуратная адаптивная верстка по сетке bootstrapвсего 2 варианта размера адаптивности, xs и sm (десктоп версия будет такая же как и sm)

Пожалуйста напишите стоимость, сроки

и ссылки на ваши работы по адаптивной верстке с использованием сетки bootrstrap