Адаптивная верстка по сетке bootstrap

HTML-версткаЗавершен18 заявок242 просмотра
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Здравствуйте, нужна аккуратная адаптивная верстка по сетке bootstrapвсего 2 варианта размера адаптивности, xs и sm (десктоп версия будет такая же как и sm)

Пожалуйста напишите стоимость, сроки

и ссылки на ваши работы по адаптивной верстке с использованием сетки bootrstrap

Bootstrap
7 лет назад
messy
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 дней назад
Выбранный исполнитель
detriat
27 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$15
1 день
Отзыв недоступен.
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