RE:Верстка сайта

Ролик уже есть, надо сделать верстку и автозапуск его. То есть, при открытии сайта должен проигрываться видео-ролик в максимально возможный размер. Прототип http://test-video.bestssp.com/test.html Но он не работает на мобильных браузерах, надо сделать, чтоб работало. В числе результатов: указать, в ...