RE:Верстка сайта

$20
HTML-версткаЗакрыт17 заявок223 просмотра
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нужно добить верстку сайта: сделана мобильная , планшетная и мониторная верстка сайта. 

нужно поставить счетчики яндекс.метрики  + сделать чтобы работали кнопки заявок на сайта + поставить одну кнопку + разместить небольшой  текст

Верстка сайта
7 лет назад
Michail770
Михоэль 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
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