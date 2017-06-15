Доработать сайт на ModX

HTML-версткаЗавершен2 заявки154 просмотра
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Необходимо доработать сайт на ModX.

MODX
7 лет назад
mosse
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
ABNRM
28 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$100
1 день
Работаем с Владиславом не первый раз! Высококлассный специалист, отличная работа! Рекомендую!
Не первый раз сотрудничаю с Александром. Доброжелательный и хороший заказчик. Однозначно рекомендую, 10/10.
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