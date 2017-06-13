Верстка элементов макета

сверстать в «чистый» ХТМЛ - без привязки к движку 1страничку для лендинг пейдж (8-9 слайдов\экранов) - в «чистый» ХТМЛ - без привязки к движку - ВАЖНО!!!! дизайн нарисован в Sketch - под мобильные также - никаких диалоговых окон ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать хедер и футер из макета.
Верстка не адаптивная, элементы просто должны масштабироваться под размеры окна.
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