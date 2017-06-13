Верстка элементов макета

HTML-версткаЗавершен13 заявок204 просмотра
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Необходимо сверстать хедер и футер из макета.

Верстка не адаптивная, элементы просто должны масштабироваться под размеры окна.

7 лет назад
bebnev_ae
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
DmitriyPhomin
Руслан 
26 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$15
1 день
От сотрудничества остались только положительные эмоции. Все сделано качественно и в срок. Могу рекомендовать как надежного и профессионального исполнителя. Рекомендую к сотрудничеству!
Антон, адекватен и приятен в общении. Работа оплачена полностью и в срок. Остался доволен сотрудничеством.
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