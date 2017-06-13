Есть два сайта, kinetrapro.ru и orichem.ru. Необходимо разместить на сайте kinetrapro.ru, сильно не меняя дизайн, содержимое сайта orichem.ru. Сайт на Joomla, если будет необходимо изменить структуру сайта, это обсуждаемо. Важно, чтобы общий каталог оборудования был ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Устранить причину, почему на первой странице фансибокс срабатывает нормально при клике на фото а на второй нет
http://po-ua.com/pohod-ostrov-dzharylgach
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо обновить дизайн на сайте на вордпрессе http://malnes.ru . Пишите, пожалуйста свои цены и сроки. Разработанный дизайн прикрепила.HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $70
Для сайта http://agrotorg.in.ua/ сделать верстку т.е. изменить существующую и немного исправть расположение шапки А также Добавить в слайдер видео и добавить видео-галлерею (доп. пункт в меню) прикрутить модуль https://opencart2x.ru/moduli/vid/videogalereyaHTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $10
нужно скопировать 4 калькулятора. на выходе я должен получить 4 автономных страницы на пшп или штмл с рабочим калькулятором на каждой. Оплата на ЯД или карту любого банка или БС в любой бирже фриланса. список в файле.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Уважаемые фрилансеры, Есть сайт на wordpress - https://goo.gl/l471RB Необходимо сделать сайт адаптивным (доработать верстку или исправить стили). Пожалуйста, укажите стоимость и приблизительные сроки.HTML-верстка21 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходимо сверстать лендинг. Срок - 1-2 дня Стоимость 1500 руб. Обязательно должно быть кроссбраузерно Скорость загрузки лендинга не менее 70 по сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Прикрепляйте к предложению для сотрудничества примеры ваших работ Все подробности обсудим с кандидатамиHTML-верстка26 заявокЗакрыт6 лет назад
- $35
Нужно сверстать лендинг (адаптивный) в соответствии с ТЗ (скину лично). [b] Кратко что нужно сделать:[/b] Лендинг на тему микрозаймов. Админка нужна для смены заголовков и инфы на лендинге. Также В адмике должен быть список заявок полученных через форму.HTML-верстка16 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Скрин 1: поехала верстка, нужно исправить Скрин 2: нужно будет объединить некоторые разделы в один и добавить новые 3: поправить адаптивную верстку Больше интересует фикс прайс, но можем обговорить и почасовую оплату (не выше 6$/час). Пожалуйста укажите в ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день Требуется выполнить верстку и интеграцию макетов во вложении Требования: - адаптивность - анимированная верстка с различными эффектами - интеграция с нормальной платформой Diafan, UMI, Bitrix - предпочтение коммерческим платформам Пожалуйста указывайте платформу, сроки и стоимость! ... и скайп :)HTML-верстка7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $27
Необходимо сверстать Лендинг. Сроки- до 14.06.2017, 9.00 по Мск Стоимость 1500 р. Обязательно кроссбраузерно. Скорость загрузки не менее 70 по сервису : [url=http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/]http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ [/url]Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект. Все подробности обсудим с кандидатами.HTML-верстка19 заявокЗакрыт7 лет назад