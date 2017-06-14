Есть дизайн (PSD-исходники). Нужно макет сверстать адаптивно и установить на вордпресс. Сайт простой - три экрана. 2000 руб.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать Лендинг.
Сроки- до 14.06.2017, 9.00 по Мск
Стоимость 1500 р.
Обязательно кроссбраузерно.
Скорость загрузки не менее 70 по сервису : http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект.
Все подробности обсудим с кандидатами.
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