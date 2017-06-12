Нужен верстальшик для бюджетного Одностраничника

Именно Дизайн и Вёрстка. Нужен человек, который и там и там неплохо, но шарит. ДИЗАЙН И ВЁРСТКА. Есть 2 лендинга (почти одинаковых), 1. Нужно сделать небольшие правки по дизайну (ТЗ есть), после чего изменить в соответствии с ними ...