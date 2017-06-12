Нужен верстальшик для бюджетного Одностраничника

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просто нужно готовый дизайн одностраничника перевести на сайт. нужно понять сколько будет стоить 

7 лет назад
senior_azik
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
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